A jovem Meadow mantém uma boa relação com a família do colega e amigo do falecido pai.

A filha de Paul Walker, Meadow, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, esta segunda-feira, tendo partilhado uma fotografia em que aparece na companhia dos filhos de Vin Diesel: Similce, de 12 anos, Vincent, de 10, e Pauline, de cinco. Uma imagem que chegou ao lado de palavras que não passaram despercebidas. "Família, sempre", escreveu a jovem, de 21 anos. Desta forma, Meadow mostrou mais uma vez que mantém uma boa relação com o colega e amigo do falecido pai, que morreu em 2013. Leia Também: Kim Kardashian revela fotos do aniversário da filha mais velha