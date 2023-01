"Foi lindo este momento! Mais bonito que amar um, é amar dois", declarou Carolina Pinto através do Instagram ao partilhar publicamente uma fotografia do momento em que o filho mais velho, Vicente, conheceu a irmã recém-nascida.

"Chorei que nem uma perdida! Estou rendida ao início deste grande amor de irmãos", declarou ainda a namorada de Marco Costa, que deu à luz a bebé Maria Emília no dia 22 de janeiro.

Marco Costa, que com o nascimento da bebé se tornou pai de primeira viagem, registou em vídeo este momento emotivo e partilhou as imagens com os seus seguidores.

