Foi há precisamente nove anos que no dia 13 de janeiro Luciana Abreu foi mãe pela primeira vez. Leyonce é fruto do casamento da atriz e cantora com Yannick Djaló.

Como mãe babada que é, Luciana Abreu não poderia deixar de assinalar esta data especial. Esta usou as redes sociais para felicitar Leyonce e dividir com os seus seguidores um vídeo único onde mostra a gargalhada contagiante da sua menina.

"Minha querida filha, minha primeira filha, minha vida, meu sonho tornado realidade... Que a vida te dê sempre motivos para essa/esta felicidade. Muitos parabéns, são nove aninhos de muita felicidade. Amo-te, Lyonce", pode ler-se na legenda das imagens.

Do casamento entre Luciana Abreu e Yannick Djaló resultou uma outra filha, Lyannii, de oito anos. A atriz é ainda mãe de duas outras meninas, as gémeas Amoor e Valentina, de dois anos, fruto da união entretanto terminada com Daniel Souza.

