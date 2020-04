Na tarde desta terça-feira, dia 21, José Rodrigues dos Santos foi convidado de Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde', da RTP. Um momento que ficou marcado por uma revelação do jornalista.

Enquanto conversava sobre a atual crise pandémica, o jornalista acabou por contar de forma inesperada que a primogénita, Catarina, de 29 anos, contraiu o novo coronavírus.

"A minha filha mais velha teve Covid-19. Estávamos a conversar com a filha mais nova [Inês, de 22 anos] e com a minha mulher, quando a mais nova me perguntou porque não oferecia um livro aos portugueses", relatou.

E foi daí que surgiu a ideia de 'oferecer' a história ‘A Fórmula de Deus', livro que lançou em 2006, editado pela Graviva. Deste modo, o jornalismo deu o seu contributo com o download gratuito da obra.

"Falei com a minha editora e oferecemos este romance aos portugueses. As pessoas podem fazer o download gratuito durante o Estado de Emergência. É apenas para dar um contributo nesta altura difícil", rematou.

