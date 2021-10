Aos dois anos, a pequena Valentina, filha de Joana Diniz, fez as suas primeiras tranças no cabelo.

Foi a mamã babada quem partilhou a novidade nas redes sociais, com duas fotografias em que a menina aparece com o novo look.

Ao dar a conhecer os registos, a caixa de comentários encheu-se de reações amorosas sobre o estilo de Valentina.

Espreite abaixo.

