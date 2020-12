A filha do canoísta Fernando Pimenta veio ao mundo nas últimas horas, quatro semanas antes do previsto. "A nossa bebé já nasceu, [às] 35 semanas, um mês antes [do esperado] mas, felizmente, já bem desenvolvida", anunciou o desportista, nascido em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, há 31 anos, numa publicação que fez, pouco depois, nas redes sociais. "A mãe e a bebé estão bem", informou. "Não há amor como este. Uma prenda de Natal antecipada. Obrigado pelas mensagens", agradeceu o desportista.

Margarida de Sousa Pimenta é o nome da bebé, a primeira filha de Fernando Pimenta e Joana Sousa. Depois de, no passado dia 7 de outubro, ter publicado uma imagem da ecografia, o canoísta tinha mostrado aos seguidores, há menos de uma semana, um vídeo que revelava imagens cúmplices e ternurentas do casal durante a gravidez daquela que é a sua primeira herdeira. O desportista, que é um dos atletas apurados para os próximos jogos olímpicos, já ganhou mais de uma centena de medalhas ao longo da carreira.