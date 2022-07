Foi no primeiro episódio do podcast 'Just A Little Shady', que acaba de lançar com a amiga Brittany Edni, onde a filha de Eminem, Hailie Jade, recordou a infância.

Ao falar da 'rotina' ao lado do pai nos espetáculos e das experiências que viveu, Hailie contou que na altura achava que tinha uma vida igual a todas outras e que os jovens da sua idade tinham as mesmas vivências.

"Ainda no outro dia estávamos a falar disto, lembraste quando me perguntaste se eu queria ir no autocarro da digressão? E eu na altura questionei o que seria um autocarro de digressão. Alguém estava connosco e foi do género: 'Hailie Jade, nem todas as pessoas sabe o que é um autocarro de digressão'. E tu ficaste admirada", lembrou a amiga Brittany Edni.

"É divertido olhar para trás... agora adulta, penso: 'uau, isso era surreal'", confessou Hailie Jade. "Lembro-me de ir [no autocarro de digressão] e todas as nossas divertidas e únicas memórias de quando éramos jovens. Na altura parecia tão normal e nada era estranho ou diferente", acrescentou, admitindo que na época achava que todos viviam as mesmas experiência e que o seu estilo de vida era igual a todos os outros.

Eis o primeiro episódio do podcast 'Just A Little Shady':

Siga o link

Leia Também: Filha de Eminem lança novo podcast com homenagem ao pai