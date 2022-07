A filha de Eminem, Hailie Jade Scott, anunciou através das redes sociais o lançamento do seu novo podcast que, curiosamente, presta homenagem ao pai.

'Just a Little Shady' é o nome do projeto, numa clara referência ao hit de 2000 de de Eminem - 'The Real Slim Shady'.

Hailie Jade Scott promete um podcast "um bocadinho obscuro" e apela aos seguidores que subscrevam o seu canal de YouTube e assistam ao primeiro episódio.

Leia Também: Anitta declara-se ao namorado e revela foto romântica