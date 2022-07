Diogo Piçarra contou com o apoio das mulheres da sua vida no Festival MEO Marés Vivas, no passado fim de semana. A noiva do cantor, Mel Jordão, e a filha de ambos, Penélope, assistiram ao espetáculo do artista.

Nas redes sociais, Mel Jordão mostrou algumas imagens deste momento especial, destacando também que este foi o primeiro festival de música onde a filha esteve presente.

"O primeiro festival da nossa filha nunca se esquece. Ainda por cima para ver o pai a cantar num festival cheio. Que emoção. Que emoção. Obrigada mundão", disse.

