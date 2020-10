A filha de Deborah Secco foi, esta segunda-feira, a grande estrela do Instagram da atriz brasileira. A pequena Maria Flor, de apenas quatro anos, decidiu imitar os vídeos de moda das digital influencers e tornou-se... um verdadeiro sucesso.

"Esse é o melhor brinquedo que uma criança pode ter... a imaginação! Se antigamente com cinco ou seis retas era fácil fazer um castelo, hoje num vídeo qualquer ela se transforma em quem quiser, com o cabelo que quiser, a roupa que quiser, assim, como num conto de fadas", declara a mamã babada ao partilhar as imagens com os fãs.

"Sei que ela imaginou editado, com efeitos, trilha sonora e tudo mais a que tem direito… Mas duvido que ficaria tão bom quanto o que a imaginação dela criou", completa.

Veja as imagens na publicação abaixo:

