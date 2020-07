Bláya Rodrigues viveu nos últimos um enorme susto com a sua filha. Tal como a cantora revelou este domingo nas suas redes sociais, a pequena Aura, de quase três anos, passou os últimos dias doente.

"Estes dias têm sido um bocado bsixhkwksisbd. Quarta feira a Lau começou com a febre e vomitou durante a tarde e depois durante a madrugada . Tinha quase 40 graus de febre e garganta super inflamada... durante dois dias dormi duas horas durante a noite porque ela acordava com pesadelos e sei lá", começa por contar Blaya.

Depois de ligar para a linha SNS 24, do Serviço Nacional de Saúde, foi-lhe dito que a menina apresentava sintomas de Covid-19 e que por isso tinha de ir ao hospital realizar o teste de despiste.

"La fui eu com a minha pequena ao hospital (ela ODEIA hospitais), fizemos o teste e ela começou a melhorar. De sexta para sábado só acordámos uma vez e dei-lhe o xarope, e de sábado para domingo conseguimos finalmente dormir a noite toda", acrescenta a cantora, que este domingo respirou de alívio ao receber o resultado do teste: "E agora recebo a chamada [a informar] que deu NEGATIVOOOOO!!!!!! Oh meu amor... TÁ TUDO BEMMMM", completou.

