Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram pais do primeiro filho biológico esta quarta-feira, dia 8. A chegada de Zyan, um momento de grande felicidade, foi registada por um fotógrafo profissional, que acompanhou o casal na maternidade.

Quem não gostou nada de perceber que os dois atores se fizeram acompanhar por um fotógrafo foram os fãs.

Sem pouparem nas duras críticas, os seguidores do casal acusam-nos de não respeitarem as medidas de prevenção para a Covid-19 e há ainda quem se mostre indignado por não ter tido oportunidade de fazer o mesmo no nascimento dos respetivos filhos. Neste sentido, também o Hospital Perinatal, local no qual ocorreu o parto, foi acusado de dar um tratamento especial a Bruno e Giovanna pelo facto de estes "serem famosos".

Com as críticas a subirem de tom, o hospital partilhou nas redes sociais um comunicado onde esclarece o ocorrido e lamenta que as regras tenham sido quebradas: "A Perinatal informa que sua política atual de não autorizar a presença de fotógrafos na sala de parto está mantida. Um gestor de uma das nossas unidades abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para a Covid-19, o que está em desacordo com o nosso protocolo. O referido fato está a ser devidamente apurado para a adoção das devidas medidas disciplinares".

Eis as imagens que causaram a polémica:

