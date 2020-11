Aos 8 anos, Blue Ivy Carter, filha de Jay-Z e Beyoncé, foi a escolhida para narrar o audiobook de ‘Hair Love’, que venceu o Óscar de melhor curta-metragem de animação, no início deste ano.

Matthew A. Cherry, que foi quem dirigiu o filme, anunciou a notícia no Instagram, esta segunda-feira, junto de um vídeo que mostra um excerto da narração da menina.

De acordo com o The New Post, a pequena Blue pode vir a ter a oportunidade de conseguir uma indicação aos Grammy com este projeto. Caso venha a acontecer, será mais um troféu para juntar aos 50 prémios Grammy que os pais já conseguiram conquistar.

