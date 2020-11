Beyoncé continua a surpreender os fãs, mesmo após anos e anos de carreira. Numa entrevista que deu à Vogue, edição britânica, a artista revelou que tem um hobby no mínimo inesperado: a apicultura.

A cantora disse que tem duas colmeias em casa com cerca de 80 mil abelhas. Aliás, com as mesmas, a celebridade diz que produz "centenas de potes de mel por ano".

"Comecei as colmeias porque as minhas filhas, Blue e Rumi, têm alergias terríveis, e o mel tem inúmeras propriedades curativas", notou, explicando a origem deste interesse.

