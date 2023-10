Betty Faria tem um percurso inigualável no que diz respeito à representação mas a atriz vive agora, aos 82 anos, uma polémica da qual será incapaz de se dissociar tão cedo.

A filha da artista, Alexandra Marzo, escreveu nas redes sociais um longo texto onde falou sobre a difícil relação que mantém há vários anos com a mãe, que neste comunicado se recusou a tratar como tal.

"Há muito tempo que me mantenho calada perante as injustiças e calúnias proferidas por minha progenitora à Justiça e à imprensa. Desde 2012, tenho vindo a enfrentar um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci numa família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata", começou por escrever a guionista.

Alexandra confessou depois já ter sido acompanhada em sessões de psicanálise, o que diz terem sido "tratamentos de cura da criança interior ferida".

Ainda em relação à mãe, Alexandra Marzo acusa Betty Faria de ser "narcisista" e ainda de utilizar a neta, filha de Alexandra, "para tudo que lhe for conveniente". "Como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva", acrescentou, citada pelo jornal brasileiro Metrópoles.

Até ao momento, Betty Faria não se pronunciou acerca destas declarações.

Alexandra Marzo, vale lembrar, é fruto do relacionamento de Betty Faria com o ator Claudio Marzo, que morreu em 2015.

