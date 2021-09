Margarida Bakker, a filha mais velha de Alexandra Lencastre, usou nas últimas horas as suas redes sociais para se manifestar contra os ideais políticos de André Ventura.

"Aproveito para fazer uma publicidade a este batom da Sephora, que me acompanha desde o primeiro ano do conservatório. Nunca me falhou. Isto não é um statement politico, mas pode ser um 'fuck you' ao André Ventura - só para reforçar o próximo domingo", afirma a jovem atriz nas imagens.

