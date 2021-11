Liliana Aguiar lançou na última terça-feira, dia 23, o seu livro, 'Liliana Aguiar - Despida de preconceitos'. A apresentação aconteceu num restaurante em Lisboa e contou com a presença de várias caras conhecidas.

De coração cheio pela presença de tantos amigos, a figura pública reuniu fotografias da ocasião e destacou-as na sua página de Instagram.

"O meu dia. O dia do lançamento do meu livro. Obrigada a vocês e a todos os que não consegui tirar uma fotografia, foram muitos os que me presentearam com abraços e miminhos. Grata a todos", disse Liliana Aguiar na legenda.

Maya, Quimbé, Rita Mendes, Sérgio Rossi, Abel Dias e Zulmira Ferreira foram algumas das caras conhecidas a marcarem presença. Ora veja.

