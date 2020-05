"Fico enjoado quando procuro respostas para a resposta do governo à vergonha que se passa com a Cultura em Portugal". É desta maneira que José Mata começa por mostrar a sua revolta perante a ineficácia das medidas (ou falta delas) por parte das entidades governamentais em relação à crise que se verifica com os artistas.

"Tenho a sorte de ter comida na mesa e as contas em dia. Mas e quem não tem? Quem precisava do dinheiro de todos os espetáculos que estavam agendados até ao final do ano? Como é que é?", questiona.

"Muitas das pessoas que fazem tudo isso acontecer passam agora dificuldades. Muitas não têm NADA PARA COMER! E ENTÃO, COMO É QUE É? A Cultura precisa de especial atenção. Já. Estamos aqui à espera e estamos mais unidos que nunca. E não nos vamos calar", completa.

