Aos 47 anos, Fernando Rocha é a personalidade escolhida para a edição deste mês de setembro da revista Men's Health. Numa emocionada publicação feita nas redes sociais, o humorista reagiu à conquista.

"Ao olhar para isto tenho uma sensação dupla: orgulho e gratidão. Orgulho por ter conseguido alcançar o objetivo e grato pela oportunidade que a Men's Health me deu, para além de ter perdido 34kg ganhei saúde, autoestima e o privilégio de conhecer pessoas incríveis que quero levá-las para o resto da vida", começou por dizer.

De seguida, o também ator agradeceu a todos os envolvidos que o ajudaram a conseguir cumprir este desafio. Por fim, e de forma emocionada, Fernando Rocha destacou a importância do papel desempenhado pela companheira neste processo.

"Sem ela seria impossível, ela garantiu as refeições saudáveis em que o amor era o seu melhor tempero, a força psicológica que me deu nos momentos mais difíceis, abdicou de estar muitas vezes com os filhos, isso fazia-a sofrer e até chorar de saudades, dividiu-se entre Porto e Lisboa preocupada ora comigo, ora com os filhos e ela? Hum? Alguém lhe perguntou o que ela queria? A Sónia em prol de quem ama, anulou-se. 23 anos depois, continua a dar-me provas de amor todos os dias. Que tenhas muita saúde porque a felicidade eu juro que é a minha missão nesta vida, não é em vão que te chamo: Deusa feliz", escreveu, referindo-se à mulher Sónia Macedo Rocha.

