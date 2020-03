Fernando Rocha usou esta sexta-feira as suas redes sociais para revelar que está infetado com Covid-19. O humorista recebeu o teste positivo dias depois de ter apresentado os primeiros sintomas.

Perante a notícia, a SIC e o diretor de programas Daniel Oliveira reagiram publicamente manifestando palavras de força e conforto.

"Juntos, meu amigo, Fernando Rocha", declarou Daniel Oliveira nas suas redes sociais.

A publicação do apresentador seguiu com um comunicado oficial da SIC, que adiantou alguns pormenores sobre o estado de saúde da estrela de 'Levanta-te e Ri'.

"O humorista está estável e encontra-se em isolamento domiciliário. Fernando Rocha regressou de uma digressão aos Estados Unidos e a França no passado dia 14, tendo ficado em quarentena voluntária desde essa data e não apresentou sintomas até à passada quarta-feira, quando sentiu febre", relembra a estação de Paço de Arcos, que desde o dia 4 de março tinha interrompido as gravações de 'Não Há Crise' - programa apresentado por Fernando Rocha.

"A SIC deseja as rápidas melhoras ao nosso humorista, prestar-lhe-á todo o apoio necessário e espera o seu regresso em breve, para fazer o que tão bem sabe. Até lá, vamos poder continuar a recordar o seu talento nas emissões previamente gravadas do ‘Não há Crise’ e do ‘Levanta-te e Ri’, onde se prova o carinho e a predileção que o público tem pelo Fernando e que certamente não deixará de o demonstrar neste momento", pode ler-se, por fim, na publicação.

