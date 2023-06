Fernando Rocha decidiu recorrer à sua página de Instagram para partilhar um pensamento onde fala de humildade.

"Muita gente confunde a humildade com subserviência. Acham que a humildade espelha fraqueza e inferioridade, por isso preferem a arrogância que revela superioridade e domínio da situação. Porém, a prepotência e arrogância, ao longo dos anos, vai semeando inimigos, e colecionar inimigos trás como retorno coisas tóxicas. Enquanto a humildade é uma coisa que dá mais trabalho e demora mais tempo em provar o nosso valor, mas ao longo dos tempos vamos colecionando admiradores e boas almas", começou por escrever o comediante.

"Falando de uma forma metafórica, acho que a arrogância é uma gazua que vai abrindo portas, mas não deixa de ser estroncado, 'uma coisa forçada'. Enquanto a humildade é o próprio dono da porta, que te dá a chave para tu poderes entrar sempre que quiseres. Humildade não é ser inferior. Para mim a humildade é acharmos que somos capazes, mas ao mesmo tempo ter consciência e os pés assentes na terra, que para ser capaz, vou ter que dar o melhor de mim, tem que ser com muito esforço, foco, dedicação e muita, muita estratégia", acrescentou.

"Claro que tem que haver talento, mas o talento vale só 20% do sucesso, por isso para chegar a 100%, todo o resto dos 80% que falta é Trabalho, foco, determinação, coragem, estratégia, resistência, e por fim, humildade. Um abraço a todos. 'A humildade é uma arma poderosa'", concluiu.

Após as palavras do humorista, foram muitos os seguidores que 'aplaudiram' as suas palavras, como pode ver através das reações na caixa de comentários.

