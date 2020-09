Fernando Rocha marcou presença esta quinta-feira no programa 'Alô Portugal', da SIC, para falar sobre a sua recuperação da Covid-19 e apresentar o seu novo projeto: FRescolas.

Sensibilizado com as histórias de várias crianças que não conseguiram, durante o período de confinamento, acompanhar o ensino em casa pelo facto de as famílias não terem possibilidade de comprar um computador, o humorista lança o FRescolas.

Trata-se de um projeto que vende computadores low-cost, com o valor mínimo de 199 euros, tal como anuncia Fernando Rocha nas suas redes sociais.

"Hoje fui ao Alô Portugal e apresentei os computadores FRescolas, todos sabemos que nesta quarentena e se vier novo confinamento, as aulas on-line são obrigatórias, o problema é que há pais que não tem capacidade financeira de dar um pc aos filhos. A gama Frescolas está ao alcance das famílias mas carenciadas com computadores desde 199€. E isso enche-me de orgulho. Espero que estes computadores façam a diferença na aprendizagem dessas crianças. Fiquem atentos que eu vou oferecer computadores. Em breve darei mais notícias", pode ler-se na publicação.

Espreite o site frescolas.com para mais informações sobre o projeto.

