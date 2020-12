Fernando Rocha passou esta quarta-feira, dia 2, pela porta da Assembleia da República para desta forma prestar o seu apoio ao grupo de empresário do sector da restauração que lideram o Movimento a Pão e Água e que se encontram desde a passada sexta-feira em greve de fome na esperança de uma audiência com o Governo.

"Este post tem como função dois objectivos. 1.° - Mostrar a minha solidariedade e gratidão para estes bravos, porque no fundo os restaurantes, bares e discotecas também contratam artistas, músicos, cantores e também humoristas onde me incluo. Aliás, um dos ativistas por esta causa que esta a fazer greve de fome já me contratou muitas vezes, obrigado @albertokabral", começa por referir Fernando Rocha, que no local posou ao lado de Ljubomir Stanisic.

"E o 2.° objectivo é pedir, a que todos que conseguirem, para que passem à porta da Assembleia da República só para dar apoio a estes guerreiros. Eles precisam desse apoio, pois assim terão a força para continuar. Obrigado a estes bravos", termina.

