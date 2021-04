Fernando Pereira recordou a sua incrível experiência na Revolução de 25 de Abril de 1974 em entrevista a Júlia Pinheiro. O músico, que na época era um rapazinho de 15 anos, foi uma das últimas vítimas da PIDE.

Saiu de casa com o seu melhor fato, porque tinha um encontro marcado com uma rapariga nesse dia, mas ao chegar à escola foi informado pelos amigos que estava a acontecer uma revolução.

Juntou-se aos colegas e foi em direção ao centro de Lisboa, onde tudo estava a acontecer.

Apoiou os soldados e juntou-se a um grupo de jovens que, de bandeira de Portugal na mão, desciam as ruas da cidade a gritar: "Liberdade, abaixo a PIDE". E foi precisamente nesse momento que, ao passar diante da sede da Polícia Internacional e de Defesa do Estado acabou por levar "um tiro no braço".

Foi prontamente socorrido, mas quando se preparava para voltar a casa foi preso pela PIDE e acabou espancado.

"Levei um enxerto de pancada ali", recorda, dando conta de que foi uma das últimas vítimas da Polícia Internacional e de Defesa do Estado.

"O momento em que eu estava a se espancado pela PIDE, era o momento em que estava o Salgueiro Maia a dizer ao professor Marcelo Caetano para se render", afirma, dando conta de que apenas foi libertado no dia 26 de abril de 1974.

Reveja aqui o testemunho de Fernando Pereira.

