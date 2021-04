"41 anos sem o meu pai": é desta forma que Fernando Mendes começa por recordar o pai, José Mendes, numa publicação nas redes sociais, onde confessa que as saudades não deixam de existir por muito tempo que passe.

"Aos que me foram dizendo 'deixa estar, Fernandinho, que isso com o tempo dói menos', digo-vos que não, que não senhor. Que ainda dói como se tivesse acabado de receber a notícia", nota.

"Ele foi um dos mais amados e populares atores deste país. Popular de povo. Eu tento fazer qualquer coisa de parecido mas que nunca há de ser a mesma coisa", nota.

"E nem vos digo da alegria de haver tanta gente que se lembra dele, que partilha comigo as recordações, que me vem contar as histórias dele. Aquelas que nunca deixam de me fazer rir. As mesmas que de tanta saudade me fazem chorar. Ainda bem que vais mandando notícias tuas, querido papá. Que eu bem as sinto sempre que elas chegam", termina.

