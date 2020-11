Fernando Mendes usou no último sábado as suas redes sociais para lamentar a morte inesperada do treinador Vítor Oliveira, amigo de longa data do ator e apresentador.

"Meu querido Vítor. Porque foste embora? És um bom homem. E vais assim? Muito injusto, um homem como tu partir tão cedo", começa por escrever Fernando Mendes na legenda de uma fotografia onde posa ao lado do treinador.

"Sempre te disse que gosto muito de ti. Estarás sempre no meu coração. Obrigado por seres meu amigo. Adoro-te, até sempre", pode ler-se, por fim, na emotiva publicação.

Vítor Oliveira, de 67 anos, morreu na manhã de sábado após sentir-se mal durante um passeio.

Leia Também: Treinador Vítor Oliveira morre após sentir-se mal em caminhada