Fernando Daniel fez um comunicado nas redes sociais através do qual informou os seguidores de que, nos próximos tempos, não irá lançar o seu novo disco. O músico, de 27 anos, afirma que ao perceber o cansaço e exaustão que faziam parte da sua vida, devido ao ritmo intenso que levava, decidiu "priorizar a sua saúde mental" e abrandar o ritmo.

"Como vocês sabem, o ano de 2023 foi incrível para mim. Arrisco-me a dizer que, em seis anos de carreira, este foi um dos melhores", começa por dizer, destacando diversas conquistas, como o lançamento do seu terceiro disco, os inúmeros concertos, a mentorias no programa 'The Voice', entre outras.

"A verdade é que no meio de tanto trabalho e sucesso comecei a esquecer-me daquilo que realmente importa - de mim e da minha saúde mental", confessa.

"Emocionalmente fui várias vezes abaixo porque cada vez me sentia menos capaz de ser criativo e dedicado como sempre fui - devido ao desgaste acumulado", explica.

O cantor explica que perante este cenário decidiu procurar ajuda, tendo ganho "novos hábitos e motivações".

Assim sendo, Fernando Daniel dá conta que o lançamento do seu novo disco - 'Vol.2', não acontecerá brevemente, como inicialmente estava previsto. "Quando lançar este disco quero sentir que estou no tempo certo", reflete.

"Isto não é um até já, muito menos uma despedida, é um esclarecimento meu para todos vocês que acompanham o meu trabalho", diz, por fim, prometendo que continuará a lançar novas músicas, mas sem ceder a pressões.

