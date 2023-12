Fernando Daniel concretizou um dos seus sonhos. O artista subiu ao palco do festival Authentica, em Braga, para cantar ao lado de James Arthur.

O momento, que poderá ver em diversos vídeos na galeria (partilhado no Instagram do artista), aconteceu no Altice Forum.

Ao lado do artista britânico, Fernando Daniel cantou o tema 'Train Wreck' (lançado em 2016).

Apesar de ter sido a primeira vez que cantaram juntos, os dois já se tinham conhecido na gala dos Globos de Ouro, em outubro.

