Depois de o pai Pedro Miguel Ramos ter assinalado publicamente o aniversário de Cateana, foi a vez da mãe Fernanda Serrano parabenizar a sua menina.

No dia em que Caetana, a filha mais nova do ex-casal, completa cinco anos de vida, a apresentadora revelou aos seus seguidores fotografias únicas captadas no dia em que a menina nasceu.

"Hoje fazes 5 anos perfeitos! Amo-te, meu bebé! Fazes a minha vida mais feliz todos os dias... que seja assim para sempre", declarou a mamã babada na legenda das imagens. Confira a galeria para vê-las!

Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano, recorde-se, têm ainda outros três filhos em comum: Santiago, Laura e Maria Luísa.

