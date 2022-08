Fernanda Serrano voltou a declarar-se publicamente ao namorado, Ricardo Pereira.

A atriz partilhou esta quinta-feira, 11 de agosto, na sua conta oficial de Instagram uma nova fotografia na qual surge junto do personal trainer.

"Aqui", pode ler-se na legenda do registo, captado durante as férias do casal.

Ora veja:

Leia Também: Fernanda Serrano apaixonada. "Momentos bonitos e perfeitos"