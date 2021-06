Fernanda Serrano encontra-se neste momento a fazer uma viagem de sonho por Itália, através de um cruzeiro. Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar alguns momentos com os seus admiradores, como é o caso daquele de que lhe falamos agora.

Nas stories da sua conta de Instagram, a artista partilhou um vídeo onde aparece a ser gravada uma estrela com as iniciais do seu nome.

"Em Roma tive direito a deixar uma estrela no passeio da fama! O calor derreteu o alcatrão. Portugueses no seu melhor", sublinhou.



