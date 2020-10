É dia de festa em casa de Fernanda Serrano. A mãe da atriz completa 70 anos de vida.

Como filha babada que é, Fernanda não deixou a data passar em branco e usou as suas redes sociais para se declarar à mãe com uma mensagem única.

"Hoje é o teu dia, Mãe! Que estes 70 anos tenham sido completos. Cheios de amor e sorrisos como mereces. Que venham muitos e muitos mais...Obrigada por tantas vezes me teres dado vida! Por estares sempre ao meu lado. Por me continuares a dar sempre a mão. Hoje e sempre, a estrela maior és tu mamã! Amo-te muito. Filha", pode ler-se na legenda de um conjunto de raras fotografias de Fernanda com os pais.

Veja as imagens na galeria.

