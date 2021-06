Antes da pandemia da Covid-19 paralisar o mundo e erguer fronteiras, um dos hábitos que Susana Vieira não dispensava eram os dias de descanso em Portugal.

Apaixonada pelas praias do sul do nosso país, a artista brasileira, de 78 anos, recorreu às redes sociais para demonstrar as saudades que tem do sul do nosso país agora que se vê impossibilitada de regressar.

"Por enquanto, só em sonho!!!! Algarve", afirmou na legenda de uma memória fotográfica.

