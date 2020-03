Luís Borges surpreendeu os que o seguem no Instagram com um sincero e emotivo desabafo, onde recorda, com o coração apertado, o ex-marido, Eduardo Beauté, que morreu em setembro do ano passado.

"São 05h47 e eu já devia estar a dormir, mas não consigo. As insónias são constantes desde o dia o 7 de setembro de 2019", começou por confessar o modelo, que fez questão de destacar o Dia do Pai, esta quinta-feira, 19 de março.

"Hoje é Dia do Pai... e eu estou aqui a pensar se vou publicar isto que estou a escrever. Porque hoje estou mais frágil do que nos outros dias, por muito que essa seja a opinião geral, não é verdade. A minha vida não é perfeita, está muito longe disso. Sei que gostam das fotos de festas que eu publico, das viagens que faço, dos eventos que onde estou, das amigas giras que eu tenho... a vida é tão mais que isso, eu sou bem mais que isso! E chega no meio de tudo isto o aquele dia, o Dia do Pai", admitiu, falando de seguida no facto de "nunca ter conhecido o pai biológico".

"Não sei se ele sabe que eu existo, não sei se ele alguma vez me tentou procurar, não sei como é o sorriso dele... não sei e nunca vou saber. Também se me perguntassem se alguma vez com 31 anos imaginaria ser pai de três filhos? Não, muito longe disso. Se calhar deveria estar a curtir a vida com muitos pessoas da minha idade fazem", acrescentou, respondendo de seguida a todos os que duvidaram de si no papel de pai.

"Li tanta vez comentários do tipo: ele é um miúdo, não quer saber das crianças para nada... então hoje, Dia do Pai, vos digo que os meus filhos sempre foram e serão o melhor que me aconteceu na minha vida. Eu também fui adotado, os meus tios foram-me buscar à Santa Casa de Lisboa. São a família. Os meus filhos são todos diferentes, são todos especiais, são desafiantes. E eu às vezes questiono-me se estarei a fazer o melhor por eles?! Se os castigos fazem sentido, se as regras são as melhores... muitas questões porque tal como qualquer pai não quero falhar. Mas depois no meu quarto, já sozinho, lembro-me de todos os sorrisos, os abraços, os beijos, as conversas, as questões deles... e fecho os olhos e vejo três crianças a rir, a rir muito, porque são felizes. Os meus filhos são felizes, são muitos felizes e eu espero que assim seja para sempre. O Luís não é nenhum miúdo, é só um bocadinho rebelde (seja lá o que isso for)", destacou, sem deixar de lado a memória do falecido ex-marido.

"Feliz dia do Pai para todos. Feliz Dia do Pai para ti, Eduardo. Feliz Dia do Pai para ti, meu pai João. Feliz dia para todos aqueles que são pais e mães ao mesmo tempo. P.s. não se esqueçam de nestes dias loucos fechados em casa de se divertirem com os vossos filhos", rematou.

