Mais um ano, mais um membro da família real espanhola que se juntou às centenas de fiéis que participam no beija-pés do Cristo de Medinaceli, um dos mais venerados de Madrid.

Desta vez foi o próprio rei Felipe VI quem cumpriu esta tradição de mais de 300 anos. À chegada acenou às centenas de madrilenos que faziam fila à porta do templo.

Localizada no coração da capital, a Basílica de Jesus de Medinaceli recebe todas as primeiras sextas-feiras de março uma multidão de pessoas que desejam venerar a imagem de Cristo e, entre elas, há sempre um membro da família do rei.

Nos últimos anos, a representante da realeza espanhola foi a rainha Sofía e, antes dela, a sua filha mais velha, a infanta Elena. É preciso recuar até 2018 para recordar a última vez que foi Felipe VI a marcar presença neste momento.

