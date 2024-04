A equipa de basquetebol do Real Madrid foi recebida no Palácio da Zarzuela por Filipe VI, esta quarta-feira, dia 3 de abril, para entregar a Taça do Rei ao monarca espanhol.

O troféu foi conquistado sobre o Barcelona, no passado dia 18 de fevereiro, e a entrega acabou por ser adiada até ao dia de hoje devido aos compromissos dos jogadores com as suas respetivas seleções.

Felipe VI posou com os atletas no final do encontro e ainda recebeu uma camisola do clube com o seu nome nas costas. Ora veja:

