Desde o verão de 2005 que Felipe VI e Letizia não ficavam sozinhos. Com o nascimento da princesa Leonor no último dia de outubro desse ano, os reis de Espanha passaram a ter sempre a companhia das filhas (Sofia nascia um ano e meio mais tarde), algo que pela primeira vez não acontece.

Os últimos dias foram de emoções fortes para o casal real: Depois de se terem despedido de Leonor em meados de agosto, quando começou a sua formação castrense na Academia Militar de Saragoça, os reis disseram adeus esta semana a Sofia, que seguiu os passos da irmã e foi estudar para o UWC Atlantic College, no País de Gales, em regime de internato, tal como Leonor fez nos últimos dois anos letivos.

Com o 'ninho vazio', o casal prepara-se agora para retomar os seus deveres já na próxima semana.

Enquanto Felipe VI tem previstas algumas reuniões no Palácio da Zarzuela, Letizia vai presidir à entrega dos Prémios UNICEF Espanha, uma instituição da qual é presidente honorária. Já na sexta-feira, dia 8, os reis juntam-se para a primeira viagem pós férias e deslocam-se até Pamplona, para presidirem ao ato comemorativo do 'VI Centenário do Privilégio da União'.