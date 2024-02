Sempre se soube que os reis Felipe VI e Letizia fizeram de tudo para manter a privacidade das suas filhas, a princesa Leonor, de 18 anos, e a infanta Sofía, de 16.

Com a chegada da herdeira à maioridade no passado dia 31 de outubro, a tarefa previa-se mais difícil, mas o soberano e a mulher parecem estar a conseguir 'manter o plano'.

Prova disso é o que (não) aconteceu na passada terça-feira, dia 20 de fevereiro, em Saragoça.

Nessa data celebrava-se o aniversário da Academia Militar, onde atualmente a princesa Leonor está a receber formação.

Vários fotógrafos deslocaram-se à capital aragonesa para tentar obter uma imagem da princesa das Astúrias durante esta celebração, mas sem sorte. Mais uma vez o objetivo traçado para a vida académica de Leonor e Sofía foi cumprido: Manter a sua privacidade segura e uma certa 'normalidade' no seu quotidiano.

Felipe VI e Letizia podem, assim, estar satisfeitos com a vida e a fase académica que atravessam as duas filhas. Não só porque cada uma está a cumprir com bons resultados o que se espera para suas respetivas funções futuras, mas também por se manterem longe dos holofotes.

De recordar que a infanta Sofía está a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde a irmã também estudou nos últimos dois anos letivos, antes de entrar na Academia Militar. Da infanta Sofía foram apenas reveladas fotografias do dia em que chegou à instituição de ensino, no passado mês de agosto, uma partilha feita pela própria Casa Real.

