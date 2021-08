Felipa Garnel mostrou através de uma publicação na sua conta de Instagram a sua indignação perante as falhas no serviço de atendimento da TAP.

"Numa altura em que só se fala nos milhões da TAP, sendo um dos argumentos mais fortes para sobrevivência e continuação da empresa o facto de ela ser essencial ao turismo e desenvolvimento de Portugal, isto não pode acontecer", começa por dizer, visivelmente chateada com a situação.

"Não gosto nem quero meter tudo no mesmo saco. Reconheço os pilotos da TAP como uns dos melhores do mundo, confio na segurança da transportadora, não tenho queixas do serviço a bordo, mas o que se passou hoje comigo (que deve acontecer diariamente com milhares de pessoas) é uma VERGONHA! Pura incompetência", lamenta.

"Preciso de tratar de um assunto relacionado com uma reserva e não o consigo fazer online. Liguei para o número que a companhia disponibiliza aos clientes, para tentar resolver. Tive a paciência de pôr o telefone em viva voz e estar durante UMA HORA a ouvir uma música repetida, à espera que me atendessem. Infelizmente, ao fim de 60 minutos não ouvi nenhuma voz, nem tão pouco uma mísera gravação a informar sobre razão da demora do atendimento, muito menos um pedido de desculpas. Repito: isto é uma VERGONHA", diz ainda.

"É assim que a TAP pretende ser vital para o turismo de Portugal? É com este serviço que almeja servir os seus clientes (portugueses e estrangeiros)?

Quem responde por isto? A bandeira portuguesa não pode estar apenas pintada nos aviões. Tem de estar gravada nas mentes de todos os que trabalham na TAP. Do CEO a quem atende (ou neste caso não atende!) o telefone. Caso contrário é melhor, para o dito turismo e desenvolvimento, não existir companhia de bandeira", completa.

Desde logo, diversos seguidores de Garnel identificaram-se com este caso, afirmando que o mesmo se tinha passado com eles.

