Em casa desde a passada sexta-feira, 13 de março, último dia em que esteve a trabalhar nos estúdios da SIC, Júlia Pinheiro decidiu escrever aos fãs através da sua página do Instagram.

Num texto que partilhou na rede social, a apresentadora destaca as medidas que adotou para proteger-se e prevenir a propagação do novo coronavírus.

"[...] Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de um período de trabalho. E eu mantenho-me em casa. Não saí uma única vez. As poucas compras de supermercado para o meu reduzido agregado familiar são asseguradas pelo meu marido. Foi assim decidido, em conclave doméstico", começou por relatar, explicando que em sua casa apenas uma pessoa irá sair à rua em casos de necessidade e será o marido, Rui Pêgo, "porque ainda não está em regime de teletrabalho".

"Os filhos encontraram as suas soluções. São responsáveis e vigilantes. Estamos em contacto permanente, vigiando os mais velhos e os mais novos. E estamos bem. Sempre atentos às notícias, partilhando informação, carinho e ânimo. E aqui estou, serena e vigilante. Num silêncio bem-vindo, porque é preciso esvaziar os sentidos de ruídos supérfluos. Sei que neste tempo novo, vou reflectir e começar a construção urgente da minha identidade de mulher madura, tão perto de ser uma sexagenária. Este é o momento de deixar o tempo pousar em mim. E abraçá-lo", acrescentou a figura pública, de 57 anos, deixando ainda uma mensagem de esperança.

"Destes dias de susto, tenho que guardar a tranquilidade que os meus precisam e recolher nas cordas do meu íntimo, as palavras certas que me levarão às histórias que quero contar. Deste tempo sem horas vai sair um livro. Ou dois. E sei, na minha proveta idade, que também isto passará", rematou.

