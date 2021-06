O Teatro Politeama e Filipe La Féria associaram-se à emissão solidária da rádio Renascença - 'Três Por Todos' -, que tinha como objetivo ajudar a União Audiovisual, e ofereceram para leilão o fato usado por Maria João Abreu na comédia 'A Rainha do Ferro Velho'.

O leilão desta peça única e especial, usada pela atriz no decorrer do ano de 2014, terminou a 28 de junho e teve como base de licitação 350 euros.

De acordo com Filipe La Féria, este é um "fato de alta costura composto por três peças: calças pretas, camisa bege com bordados e corpete de seda selvagem com saia comprida".

