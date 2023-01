Fátima Lopes embarcou nos últimos dias rumo a uma viagem de cinco horas com o objetivo de conhecer um local especial e assim gravar um novo conteúdo para o programa 'Caixa Mágica', da SIC.

"Eu e a equipa do 'Caixa Mágica' fizemos uma viagem de mais de 5 horas, para chegar à maravilhosa Aldeia de Pontes, em Castro Laboreiro", contou na rede social Instagram.

"Senti-me abençoada por conhecer aquele lugar, recuperado com muito amor pelo casal Sara e Manuel. Acompanhem tudo no 'Caixa Mágica'", disse, passando a revelar as fotografias que captou no local e que agora estão disponíveis na galeria.

O programa 'Caixa Mágica' vai para o ar aos sábados à tarde na SIC.

