Esta sexta-feira, dia 28, Patrícia Candoso, Helena Isabel e Joana Machado Madeira estiveram à conversa com Fátima Lopes, no seu programa da tarde da TVI. O assunto abordado foi as inúmeras críticas a que as figuras públicas estão sujeitas nas redes sociais.

Perante o caso de Candoso, que disse que as pessoas foram inconvenientes com ela por ter ficado mais magra após ser mãe, a apresentadora acabou por partilhar a sua própria história.

"As pessoas não têm todas o mesmo metabolismo. Se forem pegar nas minhas fotografias de quando eu comecei a fazer televisão e pegarem nas minhas fotografias de hoje, eu sou francamente mais magra", garante.

"A partir do primeiro filho fiquei com um peso que nunca mais tive na vida de tão magra. Aí sim, quase parecia doente. Porquê? A minha filha começou a dormir aos três anos. Estive quase três anos a fazer programa da manhã e a dormir três horas", acrescenta.

Fátima refere que cada pessoa tem o seu próprio corpo e que não deve ser criticada por isso.

