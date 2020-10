Fátima Lopes foi a primeira convidada do programa de hoje do 'Dia de Cristina'. As duas amigas e apresentadoras estiveram à conversa sobre alguns assuntos, entre eles, os rumores que davam conta de que ambas se davam mal.

"As pessoas acham que não nos damos bem. Nem nos conhecíamos fisicamente e já trocávamos mensagens", afirmou Fátima.

"Eu não tenho medo dos outros, sou uma pessoa resolvida. Não parto do princípio que esta pessoa me vai roubar o lugar", garantiu.

A passagem da idade

Dona de uma forma física invejável aos 51 anos, Fátima afirmou que se sente melhor do que nunca. "Sinto que tenho no máximo 40. Aceito a idade que tenho de uma forma muito positiva. Gosto mais de mim hoje. Sabia pouco da vida. Todas as pancadas que levei, agradeço", notou.

A maternidade e as separações

Tendo-se separado duas vezes, Fátima garantiu que dá-se muito bem com os ex-companheiros e pais dos filhos. "Quando as pessoas se separam não podem perder o bom senso. Podes ter de engolir um sapo ou outro, mas os teus filhos têm de ser prioridade", aconselhou.

"Não sou mãe de fim de semana, sou mãe de todos os dias. Eu sou mãe e depois sou apresentadora", completou.

