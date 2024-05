Fátima Lopes completa hoje, dia 13 de maio, 55 anos de vida, data especial que foi assinalada pela apresentadora, nas redes sociais, ao início da tarde.

Fátima mostrou aos fãs uma bonita fotografia na qual surge abraçada aos dois filhos, Beatriz e Filipe, enquanto que na legenda começou por escrever: "Hoje é um dia de celebração. Cheguei aos 55 anos, rodeada de amor".

A apresentadora deu então continuidade ao texto: "É, sem dúvida, o mais importante para mim. O amor que sinto pelos meus filhos, pelo meu companheiro, pela minha família, pelos meus amigos e também o amor que eles têm por mim. Sem esquecer o amor do público que tanto me acarinha".

Fátima Lopes admitiu depois estar "numa fase da vida" em que se sente "muito feliz" e envolta em "muita paz". "Quero agradecer a todos, do fundo do coração, o carinho que me têm dado ao longo do dia de hoje e, na verdade, sempre", concluiu a comunicadora. Leia o texto completo abaixo.

Leia Também: Fátima Lopes: "Precisei de um momento para absorver as emoções que vivi"