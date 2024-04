Fátima Lopes lançou o seu novo livro, 'O Amor Mora no Andar de Cima' esta quinta-feira, dia 18 de abril. Na sua conta no Instagram, a apresentadora partilhou um vídeo com imagens deste momento especial e deixou agradecimentos aos fãs, a quem esteve presente e, em particular, a Ricardo Pereira, que apresentou a obra.

"Ontem foi dia do lançamento do meu 11° livro. Não imaginam como foi um dia feliz! Tão feliz que precisei de um momento para absorver todas as emoções que vivi, para agora as poder partilhar.

Este livro chama-se 'O Amor Mora no Andar de Cima', mas ontem, o amor morou, sem dúvida, no meu coração. Senti uma felicidade imensa por ver a casa cheia de família e amigos, alguns com quem não estava há anos (porque a correria da vida nem sempre o permite), mas que fizeram questão de aparecer para dar um abraço!", começou por escrever a apresentadora, dirigindo depois uma palavra ao ator Ricardo Pereira.

"O Ricardo Pereira apresentou, pela primeira vez, um livro e que sorte a minha ter sido este! Adorei cada palavra do seu discurso, a maneira como interpretou cada personagem… foi magnífico e agradeço-lhe muito ter aceite o desafio", referiu.

"Aos meus leitores, um enorme obrigada, ainda mal lancei este livro e já me pedem a continuação da história da Ana. (...) Tenho o coração a rebentar de amor."

