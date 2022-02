Em casa de Fátima Lopes celebrou-se uma data muito especial este fim de semana. O filho mais novo, Filipe, completou mais um ano de vida.

No Instagram, este sábado, 26 de fevereiro, a apresentadora destacou este dia de festa e escreveu: "O meu Filipe faz 13 anos. É um dia de celebração, de hino à vida. De estarmos juntos e aproveitarmos cada segundo de amor e paz".

Após a partilha, foram várias as carinhosas mensagens que Fátima Lopes recebeu na caixa de comentários.

De recordar que o menino é fruto do casamento terminado da apresentadora com Luís Morais. Fátima Lopes é ainda mãe de Beatriz, filha mais velha e fruto do primeiro casamento.

