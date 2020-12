Demi Lovato partilhou esta sexta-feira, dia 18, nas suas redes sociais uma fotografia onde exibe o seu novo visual: cabelo curtinho e pintado de loiro platinado. Porém, não foi o cabelo da cantora o que mais prendeu a atenção dos fãs.

Ainda que o novo look possa estar relacionado com esta questão, a verdade é que foi o rosto da cantora a dar que falar entre os seguidores. São muitos os que acreditam que Lovato está diferente e há até quem diga que nem parece a mesma pessoa.

"Nem consigo acreditar que é a mesma pessoa", afirma um internauta.

"O que se passa com a Demi Lovato?", questiona outro.

Fazendo notar as diferenças que acreditam existir no rosto da artista, muitos partilharam nas redes sociais montagens onde comparam fotos antigas com a sua imagem atual.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: 'Noite de Cristina' é "talvez o programa mais fora da caixa que fizemos"