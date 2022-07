Fanny Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para felicitar a irmã, Carina, após mais uma conquista. Uma notícia feliz que chega depois de ter vivido um dos dias mais difíceis da sua vida.

"É um dos amores da minha vida. Uma menina que com apenas 20 anos, todos os dias me inspira e me dá força", começou por dizer Fanny.

"O mês de maio foi o mês que foi, e ela com toda a garra que lhe conheço, mergulhou nos exames e não se recusou a passá-los. Nem por um segundo. Apesar de ter a cabeça e o coração a viver um turbilhão de emoções, conseguiu", acrescentou, recordando o aborto que a irmã sofreu.

"A minha irmã é diplomada. Minha pequenina, parabéns! Que orgulho. Que inspiração. Parabéns. Parabéns e parabéns. Meu orgulho", escreveu, por fim.

De recordar que foi em maio que Carina Rodrigues perdeu os gémeos, dois meninos, Enzell e Delman.

