Fanny Rodrigues continua a ser 'abraçada' por uma onda de amor depois de ter sido tornado público que a irmã, Carina Rodrigues, perdeu os filhos gémeos, Enzell e Delaman, que tinham nascido a 13 e 15 de maio, respetivamente.

Após a tragédia familiar, a apresentadora regressou ao trabalho no último fim de semana, para conduzir o 'Somos Portugal', e mais uma vez agradeceu a onda de carinho que recebeu do público.

"Quero agradecer-vos do fundo do meu coração por cada palavra de carinho e cada abraço que me foi dado ontem em Vila Real! Obrigada pela vossa força", escreveu numa Instagram Story.



© Instagram

